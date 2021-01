Kon: Situacija i dalje nestabilna i nesigurna, povremeno i nepovoljna

B92 pre 2 sata | Tanjug

Epidemiološka situacija se poboljšava i nije više vanredna, ali jeste i dalje nestabilna i nesigurna, povremeno i nepovoljna, ocenio je dr Predrag Kon.

Kon je rekao da neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine i da su postojeće mere produžene zato što daju rezultate. "Nema razloga za promenu nečeg što je dalo rezultate. Nema organizovnog Srpske nove godine i važi potpuno isti režim za ovaj dočeka kao za onaj ranije. Sve praznike treba slaviti u užem krugu porodice i deluje mi da je to stanovništvo prihvatilo i to je ono što je dobro. Svakako nije vreme za opuštanje", kazao je Kon za RTS. On je ponovio da