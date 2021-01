Ovo je najveći lov na veštice U istoriji politike! Tramp se oglasio prvi put posle nereda u Vašingtonu: Ne želim nasilje

Kurir pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp, koji je pod velikim pritiskom da podnese ostavku nakon što su njegove pristalice provalile u zgradu Kongresa, rekao je danas da postoji ogroman gnev povodom pokušaja da se on opozove, dodajući da nije želeo nasilje i da je ovo "najveći lov na veštice u istoriji politike".

Tramp se prvi put obratio novinarima posle pokretanja glasanja o njegovom opozivu, koje će početi sutra u Predstavničkom domu. "Ne želim nasilje", rekao je Tramp reporterima nakon što je posetio zid kod američko-meksičke granice u Alamu u Teksasu, preneo je Rojters. "We want no violence, never violence, we want absolutely no violence," President Trump says in first comments to reporters since his supporters stormed the U.S. Capitol last week. Moments later he says