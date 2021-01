Stiže novi paket pomoći! Predsednik najavio, dodatna povećanja penzionerima i zaposlenima u turizmu

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras gostuje u emisiji "Ćirilica", gde govori o tome šta čeka Srbiju sledeće godine.

On je najavio večeras da će do Sretenja biti donet dodatni paket pomoći privredi. Kako je rekao, to neće biti izdašna pomoć kao prvi paket, ali će biti nova injekcija za kompanije, privredu, preduzetnike, mala, srednja, pa i velika preduzeća, što je, kaže, 1.052.000 ljudi koji su obćvaćeni tim sistemom. Vučić je precizirao će to najverovatnije biti pomoć u vidu isplate dva ili tri puta po pola minimalca, što je, kaže, ogromna pomoć i podška. Biće i sektorske pomoći