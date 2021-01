Harden digao ruke od Hjustona, Vol ga prozvao da je on problem

B92 pre 15 minuta | B92

Bek Hjuston Rokitsa Džon Vol prozvao je saigrača Džejmsa Hardena da nije timski igrač nakon poraza od Los Anđeles Lejkersa 117:100.

Harden je posle šestog poraza Rokitsa u sezoni istakao frustraciju rekavši da tim nije dovoljno dobar i da problemi verovatno nisu rešivi. Pročitajte još Kraljev "no look" šou za trijumf Lejkesa, Pokuševski četiri poena VIDEO "Jednostavno nismo dovoljno dobri. Nemamo hemiju, talenat, ništa. To je bilo jasno, kao što sam govorio u poslednjih nekoliko utakmica, od početka meča. Suočili smo se sa agresivnim, iskusnim, šampionskim timom. Jednim od najboljih u ligi.