Čak Noris na protestu ispred kapitola? Oglasio se menadžer glumca, evo šta je rekao povodom fotografije koja je postala viralna (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

GLUMAC Čak Noris nije bio prisutan na prošlonedeljnom protestu u Vašingtonu na kojem je došlo do upada na Kapitol hil, izjavio je danas njegov menadžer.

Fotografija muškarca koji liči na Norisa, sa jednim od demonstranata, postala je viralna na internetu. "Ovo nije Čak Noris“, rekao je Norisov menadžer Erik Kricer za AP. Wait, so are we just not going to mention the fact that Chuck Norris was at the MAGA insurrection? pic.twitter.com/aIukJpoCmF — DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021 On je rekao da se glumac nalazi u Teksasu sa porodicom. Noris je 2016. godine dao podršku predsedniku Donaldu Trampu.