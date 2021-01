Direktor Tvitera o odluci Tvitera: Ispravno, ali opasno

B92 pre 40 minuta | RTS

Vašington -- Izvršni direktor Tvitera Džek Dorsi oglasio se prvi put nakon zabrane naloga američkog predsednika Donalda Trampa na toj mreži.

On je rekao da je to bila ispravna odluka, koja bi mogla da ima dugoročne negativne posledice. "Nisam ponosan na zabranu naloga Donaldu Trampu niti kako smo do toga došli. Nakon jasnog upozorenja da ćemo to uraditi ukoliko nastavi, odlučili smo se na takav potez na osnovu informacija koje smo imali", napisao je Dorsi u prvom od serije tvitova koje poslao. Smatra da je to bila ispravna odluka za Tviter, jer je Tramp, koji je kasno sinoć pozvan u Predstavničkom domu