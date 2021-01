Vučić: Vakcinisaćemo 80 odsto nacije

B92 pre 27 minuta | B92, Beta

Zlatibor -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da očekuje da će Srbija biti u stanju da vakciniše 80 odsto nacije.

On je kazao da je putem telefonskog prijavljivanja za vakcinu do sada bilo 17.000 prijava, te da će biti otvorene nove linije. "Ja ću malo da sačekam sa vakcinom, a svejedno mi je koju ću primiti. I ja i članovi moje porodice", rekao je on. Vučić je kazao da ni njegovi roditelji nisu primili vakcine protiv koronavirusa. "Zato što biste i na to našli primedbe? Čekaću na to kad ću primiti vakcinu", rekao je Vučić novinarima na Zlatiboru. Danas od 08.00 radi kol