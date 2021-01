Danas hladno sa snegom: Do 4 stepena, za vikend temperatura pada u debeli minus

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom i to uglavnom na jugozapadu i jugu.

Naoblačenje sa slabim snegom koje je zahvatilo Vojvodinu, tokom prepodneva proširiće se na centralne i zapadne, a od sredine dana i na ostale predele Srbije. U Vojvodini od sredine dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku posle podne povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -6 do 0, najviša od 0 do 4 stepena. Prema izlgedima vremena za narednih sedam dana, do 21. januara, biće umereno i potpuno