Turska: Erdogan pred kamerama primio kinesku vakcinu

ANKARA - Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan primio je danas kinesku vakcinu protiv kovid-19 pred TV kamerama, što, kako je portparol njegove AK stranke rekao, ima za cilj ublažavanje svake javne sumnje u pogledu efikasnosti vakcine. Turska je danas počela da daje injekcije koje je razvio kineski Sinovak zdravstvenim radnicima, sprovodeći nacionalni program vakcinacije protiv bolesti koja je ubila više od 23.000 ljudi u zemlji. Do sada je vakcinisano više od 250.000 zdravstvenih radnika.

Erdogan je primio prvu dozu vakcine u gradskoj bolnici u Ankari. Stigao je sa ministrom zdravlja Fahretinom Kočom, koji je dan ranije primio prvu vakcinu u zemlji. Obraćajući se novinarima ispred bolnice, Erdogan je rekao da su se on i viši članovi AK stranke vakcinisali, i pozvao druge političare da podrže vakcinu. "Broj vakcina u prvoj fazi je jasan. Sada će doći još 25-30 miliona doza u narednom periodu. Želimo da to nastavimo brzo", rekao je on, dodajući da ć