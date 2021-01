Tramp je pretnja našoj naciji, on mora da ode! Nensi Pelosi ne odustaje - Bacio je senku na našu demokratiju

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

PREDSEDAVAJUĆA Predstavničkim domom Kongresa SAD, Nensi Pelosi, rekla je danas da je predsednika Donald Tramp "pretnja naciji koju svi volimo" i poručila da on mora da ode sa vlasti.

Pelosi je na početku debate o opozivu Trampa ocenila da on mora biti smenjen, jer predstavlja očiglednu pretnju po nacionalnu bezbednost. - Znamo da je predsednik Donald Tramp podstakao ovu pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše jedine zemlje. On mora da ide, on je jasna i prisutna opasnost po naciju koju svi volimo - rekla je Pelosi povodom upada u zdanje Kongresa 6. januara kada je život izgubilo petoro ljudi. Ona je dodala je da je predsednik Tramp "više puta