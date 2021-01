Uhapšen osumnjičeni za noćašnje ubistvo Ivana u Novom Beogradu

Vesti online pre 1 sat | Kurir

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, brzim i efikasnim radom uhapsili su D. I. (2000) osumnjičenog da je rano jutros u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on, ispred zgrade, oštrim predmetom naneo povrede dvadesetdvogodišnjem muškarcu Ivanu T. koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.