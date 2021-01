Srbija, ratni zločini i Srebrenica: Zabranjena prodaja garderobe s natpisom „Nož, žica“

BBC News pre 56 minuta

BBC Ilustracija

Od genocida počinjenog u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8.000 Bošnjaka, prošlo je više od 25 godina, žrtve se i dalje broje, a na prostoru Balkana ovaj događaj čest je izvor sukoba, mržnje i neslaganja.

Buru na društvenim mrežama izazvao je oglas jedne beogradske prodavnice da prodaje dukserice s natpisom „Nož, žica".

To je slogan koji desničarske grupe u Srbiji, kao i neke fudbalske navijačke grupe, koriste u znak veličanja masakra u Srebrenici.

Proizvodi sa spornim natpisom više ne mogu da se prodaju u beogradskom 011 šopu, odlučila je Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine, a protiv te firme je u petak Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal podneta krivična prijava zbog oglašavanja proizvoda koji podstiču na izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje.

Kada bude završen kompletan nadzor i ako bude utvrđeno da je došlo do prekršaja prema Zakonu o oglašavanju, biće podneta i prekršajna prijava, rekao je za BBC na srpskom Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Šta se dogodilo u Srebrenici 1995?

Šta se dogodilo?

011 šop objavio je u četvrtak reklamu dukserice s natpisom „Nož, žica".

Fotografija je počela da kruži društvenim mrežama, a to je izazvalo brojne reakcije.

U petak je reagovalo i Ministarstvo trgovine, koje je zabranilo prodaju i reklamiranje spornog artikla.

„Nož, žica", kako je saopšteno, nedvosmisleno poziva na izazivanje nacionalne i verske mržnje, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

„Nož, žica, Srebrenica" je slogan kojim se glorifikuje genocid počinjen u Srebrenici.

O ovoj temi na Balkanu ni među političarima, ni među građanima nema osnovne saglasnosti - sporno je da li je reč o genocidu, koliki je broj žrtava, a pojedini tvrde da nije bilo ni zločina.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju Ujedinjenih nacija (MKSJ) u Hagu doneo je više presuda u kojima se potvrđuje genocid u slučaju Srebrenice.

Vladimir Živojinović Komemoracija za srebreničke žrtve

Haški tribunal je 2017. godine, u prvostepenom postupku, osudio na doživotni zatvor bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zbog učešća u masakru u Srebrenici 1995. godine, kada je ubijeno više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dečaka.

Mladić se žalio na presudu, a konačna odluka se ne očekuje pre proleća ove godine.

Tužba i izvinjenje

Tržišna inspekcija je zabranila preduzeću 011 šop iz Beograda promet i oglašavanje svih proizvoda sa natpisom „Nož, žica", koji nedvosmisleno pozivaju na izazivanje nacionalne i verske mržnje, rekao je za agenciju Beta Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Reklamiranje i prodaja ovakvih proizvoda ne samo da predstavljaju kršenje zakona o oglašavanju i krivičnog zakonika, već su u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, jer podstiču izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, što je izričito zabranjeno.

„Na ovaj način, direktno narušavaju se temelji društva", rekao je Kandić.

On je za BBC na srpskom rekao da je Ministarstvo reagovalo po službenoj dužnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, a u toku je dalji nadzor i ako se utvrdi da je došlo do kršenja Zakona o oglašavanju za to će biti podneta prekršajna prijava.

Kako kaže, za to je predviđena novčana kazna od 300.000 do dva miliona dinara.

„U ovom slučaju prekršeni su Zakon o oglašavanju, ali i Krivični zakonik i Ustav Republike Srbije", kaže Kandić za BBC.

Prema Kandićevim rečima, 011 šop je posle reakcija zatvorio prodavnice.

011 šop, čiji sajt u međuvremenu nije dostupan, objavio je na Fejsbuku u petak izvinjenje.

„Želimo da uputimo javno izvinjenje svima koje smo uvredili našom jučerašnjom objavom.

„Nije nam bila namera da propagiramo bilo koji vid mržnje ili netrpeljivosti prema bilo kome.

„Poruka spornog artikla je imala sasvim drugi cilj od onog koji se u stranim, domaćim medijima i na društvenim mrežama predstavlja. Naime, poruka je potpuno izvučena iz konteksta.

„Sporne objave su momentalno povučene kada smo primetili da su pogrešno protumačene.

„Tim povodom se još jednom najiskrenije izvinjavamo svima koji su povređeni, a pre svega našim prijateljima i saradnicima muslimanske veroispovesti", piše u objavi.

Kave su reakcije na društvenim mrežama?

Ubrzo po pojavljivanju spornog artikla, usledile su reakcije po društvenim mrežama.

„Vi što pitate gde da naručite ovo i podržavate ovo, samo me zaobiđite. Kao neko ko pripada jednom stradalničkom narodu, ne ložim se na ustaške parole, a pogotovo ne na klanje, s obzirom kroz šta je moj narod prošao u NDH )Nezavisna država Hrvatska je bila zločinačka tvorevina tokom Drugog svetskog rata)", piše jedan korisnik Tvitera.

„Ako su vam duh tradicije i patriotizma slavljenje genocida, jadni vi", piše jedna korisnica, osvrćući se na opis šopa da su „brend koji spaja duh tradicije i patriotizma sa duhom beogradskih ulica".

Neki korisnici prijavili su Fejsbuku stranicu zbog širenja rasne i verske mržnje.

Presude za zločin u Srebrenici

Zbog zločina koji su pratili pad Srebrenice 11. jula 1995, kada je ubijeno više od 8.000 Bošnjaka, do sada je pred međunarodnim i sudovima u regionu osuđeno ukupno 47 ljudi na više od 700 godina zatvora, a izrečeno je i pet doživotnih kazni.

Sudovi su izrekli pet kazni doživotnog zatvora uključujući onu Ratku Mladiću koja još nije pravosnažna.

Pravosnažne doživotne kazne zatvora izrečene su Radovanu Karadžiću, bivšem predsedniku Republike Srpske, Ljubiši Beari, nekadašnjem načelniku za bezbednost Generalštaba vojske RS, generalu Zdravko Tolimiru i Vujadinu Popoviću, bivšem načelniku za bezbednost Drinskog korpusa vojske RS.

Najveći broj presuda za Srebrenicu izrekao je Sud Bosne i Hercegovine, osudivši ukupno 25 ljudi.

U Hagu je osuđeno 14 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske, dok je pravosuđe Srbije osudilo pet ljudi, a u Hrvatskoj osuđena su dvojica bivših pripadnika paravojne jedinice Škorpioni.

A presudom iz 2007, Međunarodni sud pravde je dokazao da je država Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da ga spreči.

