Drama u Njujorku: Autobus sleteo sa nadvožnjaka, ima povređenih (foto/video)

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

NAJMANjE sedam osoba povređeno je u Njujorku kada je autobus sleteo sa nadvožnjaka u Bronksu.

Kako je saopštila policija, svi povređeni su putnici autobusa i prevezeni su u bolnicu, prenosi britanski Gardijan. BREAKING: A city bus crashed on the Alexander Hamilton bridge in the Bronx and is hanging off the overpass. 12 people have been reported as Injured #Bronx #AlexanderHamiltonBridge pic.twitter.com/9hZGGjsPOG — Adelle (@AdelleNaz) January 15, 2021 Hitne službe su zatvorile to područje zbog incidenta. Foto: Фото: Танјуг/АП Пхото POGLEDAJ GALERIJU Snimci