Nikola Jokić odgovorio šekilu onilu: On valjda misli da je to sve isto! (video)

Srpski reprezentativac Srbije Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Golden Stejt Voriosrima (114:104) učestvovao sa novim trip-dablom, petim u dvanaest utakmica. Na klupi Denvera oduševljeni su partijama Srbina, koji definitvno zna šta je najviše doprinelo pobedi.

- Odbrana je donela pobedu. Mi smo na drugom mestu kada je u pitanju ofanziva, ali to je nešto što ide gore-dole. U pobedama je odbrana izgledala stvarno dobro, u porazima veoma loše. Ali, spustiti ovakav tim na 104 poena je stvarno dobra stvar - rekao je Jokić. Srbina je u timu pratio Džamajkl Grin koji je bio nadomak dabl-dabla. - Volim da igram sa njim. On je neverovatan. Njegova energija, osećaj... Sve najbolje mogu da kažem za njega. On je agresivan, napada