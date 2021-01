Jokić: Šek valjda misli da je sve to isto (VIDEO)

Vesti online pre 56 minuta

Nikola Jokić govorio je posle utakmice sa Golden Stejt Voriorsima u kojoj je ostvario novi tripl-dabl.

Centar Denver Nagetsa je predvodio svoj tim do trijumfa rezultatom 114:104. – Odbrana je donela pobedu. Mi smo na drugom mestu kada je u pitanju ofanziva, ali to je nešto što ide gore-dole. U pobedama je odbrana izgledala stvarno dobro, u porazima veoma loše. Ali, spustiti ovakav tim na 104 poena je stvarno dobra stvar – rekao je Jokić. Jokićev saigrač Džamajkl Grin je bio blizu dabl-dabla (15p+9sk). – Volim da igram sa njim. On je neverovatan. Njegova energija,