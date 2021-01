RHZS: Sutra ujutro mraz, u ponedeljak ledeni dan

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra ujutro očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblacno i hladno, mestimicno sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -11 do -5 stepeni, a najviša od -4 do 0. U Beogradu ujutro umeren mraz, a tokom dana pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Kasnije popodne i uveče suvo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -5, a najviša oko -1 stepena. Početkom naredne sedmice ujutru mestimično magla i niska oblačnost, umeren i jak mraz. Tokom dana u ponedeljak dnevna temperatura ispod 0