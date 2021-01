Danas uglavnom oblačno, hladno, ponegde sa snegom

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se u brdsko-planinskim predelima dok će u Timočkoj Krajini tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, a najviša dnevna od minus tri do jedan stepen Celzijusa. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus