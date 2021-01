U Sloveniji velik broj novozaraženih, još 1.295 preminulih u Britaniji

RTS pre 23 minuta

U svetu je potvrđeno više od 94 miliona slučajeva koronavirusa, od početka pandemije. U Evropi sve više zemalja pooštrava restrikcije. U Brazilu je u poslednja 24 sata registrovano 66.047 novih slučajeva koronavirusa, a umrlo je 1.038 osoba.

18:21 U Britaniji prvu dozu vakcine dobilo 3,6 miliona ljudi U Velikoj Britaniji je do sada prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano skoro 3,6 miliona ljudi, pokazuju podaci vlade. Cilj vlade je da prvu dozu vakcine protiv kovida 19 do sredine februara primi 15 miliona ljudi, prenosi Rojters. Drugu dozu, kako je navedeno, do danas je primila 447.261 osoba. Najviše ljudi je vakcinisano u Engleskoj, oko tri miliona, u Severnoj Irskoj skoro 118.000, u