Pada broj novozaraženih; "Pokušaćemo da vakcinišemo od 50 do 100 ljudi na sat"

U Srbiji je zaključno sa jučerašnjim danom protiv koronavirusa vakcinisano 22.000 ljudi, a imunizacije je obavljena u 10 gradova.

To je izjavio jutros državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Djerlek. On je istakao da je sve proteklo bez ikakvih problema, kao i da je interesovanje za vakcinisanje veće nego što je bilo očekivano. Prema njegovim rečima, preko sajta e-uprave do sada se prijavilo oko 280.000 građana koji su zainteresovani za imunizaciju. Djerlek je gostujući u Jutarnjem programu RTS rekao da je cilj da se narednih dana širom Srbije otvori više od 300 punktova za