Sutra ujutru jak i umeren mraz, tokom dana i oblaci i sunce

Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji sutra ujutro umeren i jak mraz, ponegde magla ili niska oblačnost, a tokom dana malo i umereno oblačno s periodima sunčanog vremena.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni, severozapadni. Jutarnja temperatura od -12 do -5 C, najviša dnevna od -3 do 1 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu ujutru mraz od -8 do -5 C, a najviša dnevna oko -1 C. Ujutro i uveče oblačno. Tokom dana sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni. Izgledi vremena za sedam dana - do 25. januara: U utorak ponegde sa kratkotrajnim snegom, dnevna temperatura u postepenom