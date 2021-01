Prijavljena silovanja u školi glume, Milena Radulović samo jedna u nizu žrtava

Politika pre 2 sata

Policija potvrdila hapšenje Miroslava Mike Aleksića koji je osumnjičen za krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad pet učenica

Beogradska policija uhapsila je M. A. (1952) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Sumnja se da je on u vremenskom periodu od 2012. do 2020. godine u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. Osumnjičenom M. A. je određeno zadržavanje i on će, uz krivičnu