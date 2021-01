MUP: Profesor glume seksualno napastvovao bar pet učenica

RTV pre 4 sati | FoNet, Tanjug

BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je vlasnika škole glume u Beogradu Miroslava Miku Aleksića (68) zbog sumnje da je od 2012. do 2020. godine, u prostorijama te škole seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne, saopštio je danas MUP.

Pošto se sumnja da ima još osoba koje je osumnjičeni seksualno napastvovao, one mogu to prijaviti u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd, Bulevar despota Stefana 107, navodi se u saopštenju. Aleksiću se na teret stavlja više krivičnih dela silovanje i nedozvoljene polne radnje. Određeno mu je zadržavanje i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, naveo je MUP. Silovao glumicu Milenu Radulović dok je bila maloletna