Odlučeno: 30 dana

Ruski sud doneo odluku da Alekseju Navaljnom odredi pritvor od 30 dana.

Ruskom opozicionaru Alekseju Navaljnom određen je pritvor do 15. februara, dan nakon što je uhapšen po dolasku u Moskvu, objavio je njegov advokat. "Alekseju Navaljnom je određen pritvor od 30 dana do 15. februara", napisao je na Tviteru njegov advokat Vadim Kobzev. Navaljni (44) je sinoć uhapšen na aerodromu Šeremetjevo, po dolasku iz Nemačke, a danas je izveden pred sud. On je ranije danas osudio kao "potpuno nezakonitu" proceduru u njegovom slučaju. "Ne razumem