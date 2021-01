Pri samom kraju postupak sertifikacije kineske vakcine u Srbiji

Politika pre 4 sati

Agencija za lekove je pri kraju postupka za sertifikovanje kineske vakcine Sinofarm, sati su u pitanju, a uporedo se završavaju i postupci za nove količine i nove serije Fajzerove i „Sputnjik Ve” vakcine, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS). „Bukvalno su sada sati u pitanju.

Pri kraju smo postupka za Sinofarm, ali se paralelno završavaju postupci i za druge vakcine”, rekao je Zelić za Tv Prva. Na pitanje novinara da li to znači da će kineska vakcina biti odobrena do kraja dana i od sutra biti spremna za upotrebu Zelić, je rekao da se nada da će biti tako. „Žurimo da završimo posao što pre, ali se trudimo da ispoštujemo tri ključna parametra - kvalitet, efikanost i bezbednost”, kaže on, prenosi Tanjug. Napominje da je trenutno devet