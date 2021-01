Jokić nakon poraza: Dobra košarka

Vesti online pre 37 minuta | B92

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa, imao je još jedno maestralno veče.

Nikola Jokić s pravom važi za jednog od najboljih igrača u NBA ligi, iz noći u noć to svima iznova pokazuje i oduševljava. Sada je meč završio sa 35 poena, 14 skokova i 9 asistencija, opet mu je jedna falila za tripl-dabl, ali je njegov Denver doživeo tesan poraz od divizijskog rivala, Jute Džez. – To su te utakmice, tesne, napete… Bila je to dobra košarka. Mali detalji će uvek biti presudni, oni rešavaju ovakve utakmice kako u našu, tako i u njihovu korist – rekao