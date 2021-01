Haradinaj: Nećete nas zaustaviti

B92 pre 2 minuta | Tanjug

Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj reagovao je na današnju izjavu predsednika Aleksandra Vučića da je Haradinaj opasan čovek.

On je napisao da sve dok on deluje opasno za Srbiju i njenog predsednika, "Kosovo je na dobrom putu". Vučić je danas ranije komentarišući izjave Haradinaja o referendumu za ujedinjenje KiM s Albanijom, rekao da je Haradinaj opasan čovek, a da bi "velika Albanija" bila pretnja svima, te poručio da će Srbija imati adekvatan odgovor na to. Haradinaj je na svom Fejsbuku napisao da se njega ne treba bojati jer ukoliko Beograd prizna nezavisnost Kosova neće biti