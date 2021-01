Sutra u Srbiji temperatura do 15 stepeni

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra jutro biti oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, pojačan u području Dinarskih planina. Najniža od minus 10 na jugoistoku, do dva stepena na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura biće od pet na jugoistoku do 15 stepeni Celzijusa na zapadu zemlje. U Beogradu će jutru biti oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura oko dva, a najviša oko 11 stepeni. Narednih dana biće osetno toplije uz topljenje snega. Duvaće umeren do jak južni i