Pretukao suprugu betonskom coklom

OK radio pre 3 sata | OK Radio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su H.A. (1970) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je on u svojoj porodičnoj kući u Bujanovcu, nakon kraće rasprave, otpalim delom betonskog ivičnjaka naneo povrede četrdesetosmogodišnjoj supruzi. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Bujanovcu odredio mu je pritvor do 30 dana.