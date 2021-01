Vremenska prognoza - 20. januar

RTS pre 1 sat

Jutro hladno, pre podne više oblaka i ponegde kratkotrajna kiša. Od podneva pretežno sunčano. U većini krajeva osetno toplije, najtoplije na zapadu, 15 stepeni, na jugoistoku hladnije, do 5 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 20.01.2021. Sreda: Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na severu ponegde s kratkotrajnom kišom. Od sredine dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, u području Dinarskih planina pojačan, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -10 na jugoistoku do 2 stepena na severu i zapadu, a najviša od 5 na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu Srbije. Upozorenje,