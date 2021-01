Pokušaj ubistva u Sjenici: Muškarac (27) u pradavnici zario nož u stomak sugrađaninu

Blic pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A.

Dž. (27) iz Sjenice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je on u jednoj trgovinskoj radnji u Sjenici zadao ubod nožem u predelu stomaka četrdesetosmogodišnjem sugrađaninu i povredio ga, saopštila je Policijska uprava Novi Pazar. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi A. Dž, pronađen je nož koji je koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on