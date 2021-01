Šta se krije iza ove odluke? Direktorka CIA podnela ostavku posle 36 godina rada! (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

DAN pred inauguraciju novoizabranog predsednika SAD Džoa Bajdena, direktorka CIA Đina Haspel, koju je postavio odlazeći predsednik Donald Tramp, podnela je ostavku i napustila obaveštajnu agenciju posle 36 godina rada u njoj.

U saopštenju objavljenom na Tviteru CIA, Haspelova je navela da je „veoma ponosna na zajednički rad“, prenosi portal Forbs. - Najveća čast u mome životu bila je to što sam bila na čelu ove organizacije - objavila je Haspelova na Tviteru CIA. Đina Haspel je postavljena za direktorku CIA 2018. godine, kao prva žena na toj poziciji i zamenila je Majka Pompea, koji je preuzeo položaj američkog državnog sekretara. The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36