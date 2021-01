RHMZ: U petak veoma toplo i vetrovito, od ponedeljka pad temperature

Dnevnik pre 1 sat

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti veoma toplo i vetrovito, sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka.

Tokom dana promenljivo oblačno uz umeren, u košavskom području i na planinama i jak, a povremeno i olujni južni i jugoistočnivetar. Slaba, kratkotrajna kiša ponegde se očekuje na severu i zapadu zemlje. Na jugozapadu Srbije i u Timockoj Krajini oblačno, povremeno sa kišom. Minimalna temperatura od 1 na jugoistoku do 10 C na jugu Banata, najviša dnevna od 12 na jugoistoku do 20 C na zapadu. U Timockoj Krajini osetno hladnije, jutarnja temperatura oko -3 C, najviša