Lončar o toku vakcinacije: Građani su izabrali dobar put, ato je put prevencije! Do sada se prijavilo 400.000 ljudi

Kurir pre 49 minuta

BEOGRAD - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je večeras da je do sada ukupno u Srbiji vakcinisano 84.075 građana i dodao da se vakcinacija nastavlja i sutra, kao i narednih dana.

Lončar je za RTS kazao da je Ministarstvo zdravlja zadovoljno odzivom građana, ali i funkcionisanjem sistema za prijavljivanje za vakcinaciju i izdavanjem potvrde o primljenoj vakcini. "Ono što nam dalje nadu i veru jeste da su građani izabrali dobar put, a to je put da prevencijom dođemo do rezultata koji želimo, da bude što manje obolelih od korone u našim bolnicama", rekao je Lončar. Dodao je da to podrazumeva i da se bolnice vrate iz kovid u normalan sistem