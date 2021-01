Ekspanzija Grčke: Heleni šire pojas svojih teritorijalnih voda u Jonskom moru

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

MINISTAR spoljnih poslova Grčke Nikos Dendijas istakao je danas značaj činjenice da je grčki Parlament prihvatio predlog zakon o proširenju teritorijalnih voda Grčke u Jonskom moru za 12 nautičkih milja.

- Ovo je istorijski trenutak za našu zemlju. Nakon što je značajnom većinom usvojen predlog zakona o proširenju teritorijalnih voda Grčke u Jonskom moru za 12 nautičkih milja, Grčka je u ekspanziji. Nacrt zakona je u skladu sa međunarodnim pravnim normama o morima i predstavlja deo evropskih pravnih tekovina - objavio je Dendijas na svom Tviter nalogu, objavila je grčka agencija ANA. A historical moment for our country. Following the adoption, with a substantial