Iz sve snage osetiš umor, bol i temperaturu: Ispovest mladog srpskog anesteziologa koji je preležao virus korona

Kao jedan od najmlađih anesteziologa sa 30 godina krenuo sam u borbu protiv korone, iz dana u dan, po planu i programu. Nisam razmišljao ni o čemu drugom osim da spasim što više života. Koliko god se trudili na svim poljima, virus svakako paralelno sa svima nama živi svoj život i lako može pronaći put do svakog od nas, tako nekako došao je i do mene. Iz svog iskustva mogu reći jednu stvar - on je zaista nepredvidiv, počinje svoju priču dr Aleksandar Nikolić, mladi anesteziolog Kliničkog centra u Nišu, koji

Bio je to sasvim običan dan, radni dan kao i svaki drugi. Borba za svakog pacijenta, a kod kuće porodica koja iznova čeka svog heroja da se vrati iz smene. Koliko je virus nepredvidiv objašnjavao nam je dr Aleksandar više puta tokom svih ovih meseci, ali ovog puta osetio je sve na svojoj koži. - Bez ijednog simptoma sve je krenulo, završio sam sa dežurstvom potpuno zdrav. Došao kući, sve je delovalo uobičajeno, a onda nakon kraćeg odmora osetio sam bol u kičmi, a