RHMZ: Do ponedeljka toplo i vetrovito, do 19 stepeni

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti veoma toplo i vetrovito, sa dnevnim temperaturama znatno iznad poroseka, do 19 stepeni, saopštio je RHMZ.

Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Duvaće umeren, u kosavskom području i na planinama jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno sa sipećom kišom. U predelima ispod 1500 m n.v. dalje topljenje snega. Najniza temperatura od -1 do 11, najviša od 12 do 19 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni. Prema izlgedima vremena za narednih sedam dana, do 30. januara, u nedelju promenljivo oblačno,