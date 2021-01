Posle sednice Kriznog štaba struka saglasna: Nema promena mera do daljeg

Kurir pre 58 minuta

Послао/ла Nikola Данас у 15:12 Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa je završena, a građanima se nakon sastanka obraća struka.

Profesor doktor Branislav Tiodorović rekao je da Grčka nije uvela kovid pasoše, već će to učiniti ako bude odlučeno u rukovodstvu EU. - Nema takve odluke za sada, oni su otvorena zajednica, ako se ograničava onda se ograničava i ekonomija, ne samo putovanja. To je samo moj komentar, to ćemo pratiti. Naša Vlada i ministarstva su u kontaktu sa Grčkom - rekao je dr Tiodorović. Dodao je da li će neko uvesti PCR to zavisi pojedinačno od država, ali da se u EU to