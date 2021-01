Uhapšen zbog proizvodnje i prodaje opojnih droga

B92 pre 55 minuta | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. S. (27) iz tog grada.

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U saopštenju Policijske uprave Kraljevo navodi se da je policija pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla 43 grama praškaste materije za koju se sumnja da je sintetička droga amfetamin. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.