Pripremite se za snežne padavine: Meteorolozi najavili pad temperature, uskoro novo zahlađenje!

Mondo pre 33 minuta | Tamara Jovanović

Posle nekoliko sunčanih i toplih dana, stižu niže temperature.

Posle nekoliko sunčanih i toplih dana, stižu niže temperature. U Srbiji nas danas očekuje veoma toplo, oblačno i vetrovito vreme, sa dnevnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do 11, a najviša će biti od 12 do 19 stepeni, što je i dalje iznad granica normale za ovo doba godine. Međutim već od nedelje kreće blaga promena temperature uz naoblačenje, mestimičnu kišu i jake udare vetra u pojedinim delovima naše zemlje.