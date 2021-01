U Srbiji sutra promenljivo i hladno vreme, temperatura do osam stepeni

Danas pre 36 minuta | Piše: Beta

U Srbiji će sutra, posle oblačnog jutra sa kišom i snegom, pre podne biti pretežno sunčano vreme, a posle podne i u toku noći ponovo naoblačenje s kišom i snegom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U planinskim predelima će doći do povećanja snežnog pokrivača, koji će se u nižim predelima formirati u toku noći. Duvaće umeren zapadni i jugozapadni vetar prepodne, posle podne slab istočni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od jedan do pet stepeni, najviša dnevna od četiri do osam. I u Beogradu će sutra biti promenljivo i hladno vreme. Ujutro oblačno s kišom i snegom, pre podne pretežno sunčano, a posle podne ponovo naoblačenje, u toku noći sneg i