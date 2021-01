Bajden i Džonson pričali telefonom na dan inauguracije Britanski premijer poručio da se raduje produbljivanju dugogodišnjeg saveza

Kurir pre 2 sata

Britanski premijer Boris Džonson, u prvom razgovoru sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom od inauguracije, pozdravio je njegovu odluku da se Sjedinjenje Američke Države ponovo priključe Pariskom sporazumu o klimatskim promenama i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji koje je napustio Donald Tramp, saopštio je kabinet britanskog premijera.

Džonson je na Tviteru objavio da se raduje "produbljivanju dugogodišnjeg saveza" Velike Britanije i SAD i da je sa Bajdenom razgovarao o "zelenom i održivom oporavku od kovid-19", preneo je Bi-BI-Si. Bajden je položio zakletvu za predsednika, a Kamala Haris za potpredsednicu na ceremoniji koja je održana u sredu u Vašingtonu. Britanski premijer je rekao da je njihova inauguracija "korak napred" za SAD. Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look