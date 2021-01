Krvavi obračun kod niša: Troje izbo nožem, jedna osoba teško povređena

Kurir pre 1 sat

Tri osobe su povređene u obračunu koji se danas oko 15 časova dogodio u niškom selu Popovac.

Jedna osoba zadobila je ubod nožem u stomak i pretrpela tešku povredu. Kako se saznaje, do obračuna je najpre došlo između muškarca i žene, a nakon rasprave, on je nju ubo nožem. Ubrzo nakon toga, prijatelji napadnute su krenuli da se osvete napadaču, ali je on dvojicu, takođe, povredio nožem. Nakon obračuna pobegao je kod komšije, gde ga je pronašla policija. (Kurir.rs) Kurir Autor: Kurir