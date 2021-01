Upozorenje američkog milijardera

B92 pre 19 minuta | Sputnjik

Vašington -- Američki milijarder, osnivač investicione kompanije „"Bridžvoter asošijejts" Rej Dalio napisao je na Tviteru da su SAD na ivici građanskog rata.

"Verujem da smo na ivici strašnog građanskog rata (kao što sam opisao u seriji 'Menjanje svetskog poretka'), gde smo na prekretnici između ulaska u pakao borbe ili povlačenja da bismo zajedno radili na miru i prosperitetu", napisao je Dalio. On je istakao da je pitanje da li ce to postici predsednik i obe stranke i dodao da lepe reči i dobar duh nisu dovoljni. "Ljudi ce morati da se slože o 'pravljenju kolača' i kako ga podeliti, a to ce zahtevati revolucionarne