Bilo je ozbiljno, to je borba koja traje 24 sata: Čedomir Jovanović prvi put u javnosti nakon izlaska iz bolnice

Bilo je ozbiljno. Upala abdomena celog, upala pluća, kičma, dijafragma..., rekao je o svom zdravstevnom stanju u prvom javnom pojavljivanju posle hospitalizacije lider LDP-a Čeda Jovanović.

On je gostujući u emisiji "Hit Tvit" na televiziji "Pink" ispričao da je u bolnici završio po drugi put nakon što je u junu mesecu preležao teži oblik korona virusa i da je ta infekcija na njegov organizam ostavila ozbiljne posledice. - Bio sam veoma disciplinovan, nisam izvrtao ruglu. To je moja obaveza prema tim divnim ljudima kojima dugijem svoj život sa Bežanijske kose. To je borba koja traje 24 sata i oni su dali sve od sebe. Ne zato što sam to, oni su takvi