Detaljna prognoza za narednu nedelju: Danas hladno sa kišom i snegom - sledeće sedmice promenljivo vreme

Večernje novosti pre 24 minuta | Tanjug

U SRBIJI će danas biti promenljivo i hladnije vreme, ujutro oblačno s kišom i snegom, pre podne i sredinom dana pretežno sunčano, a posle podne i noću ponovo naoblačenje s kišom i snegom.

U planinskim predelima povećanje, a u toku noći ka utorku stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima. Vetar ujutro i pre podne umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne slab istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša od 4 do 8 stepeni. Foto: Printscreen/RHMZ Izgledi vremena za sedam dana - do 1. februara Od utorka do četvrtka pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa slabim snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim i povećanje