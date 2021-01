Džamal Marej kao Bata Mirković VIDEO

B92 pre 57 minuta | B92

Košarkaš Denver Nagetsa Džamal Marej dobio je isključenje nakon jednog bizarnog poteza u meču sa Dalas Maveriksima.

Bek "grumenja" je pokušavao da pobegne Timu Hardaveju tokom jedne od akcija svoje ekipe, ali se pritom poslužio nedozvoljenim sredstvima. Saigrač našeg Nikole Jokića je protivničkog igrača uhvatio za međunožje, a to nije promaklo sudijama. Pročitajte još Dvoboj Jokića i Dončića – Denver nastavio niz! VIDEO One su ga odmah poslale u svlačionicu. Na terenu je proveo 25 minuta i do tada je zabeležio 16 poena. Ovaj potez je, bar ljude sa naših prostora, podsetio na