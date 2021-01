Zbrka – "On je Dončić, a ja sam Jokić" VIDEO

B92 pre 40 minuta | B92

Srpski košarkaš Nikola Jokić prokomentarisao je meč sa Dalas Maveriksima i novu pobedu svog Denvera rezultatom 117:113.

Ipak, uvod u njegovu izjavu bio je lapsus dopisnika RTS-a iz Sjedinjenih Država. On je u uključenju upitao našeg centra kako je bilo igrati protiv Luke Jokića, mislivši na mladog Slovenca iz redova Dalasa. "Dončića, ne Luke Jokića, ja sam Jokić. Šalim se, mislim da to može svako da učini ko veže nekoliko dobrih utakmica sa velikom minutažom, nije to veliko dostignuće, Luka je fantastičan. Zna da iznudi faul, jedinstven je i stvarno uvek misliš da će nešto da uradi,