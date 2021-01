Košarka, NBA i Kobi Brajant: Prošlo je godinu dana od smrti - pet „najmamba" trenutaka

BBC News pre 51 minuta | Slobodan Maričić - BBC

Tog 26. januara 2020. godine svet je zanemeo - poginuo je Kobi Brajant.

Njegovi obožavaoci bili su u neverici, jer ne, to njemu ne može da se dogodi, kao da on nije sa ovog sveta, kao da je neuništiv.

Za 20 godina koliko je proveo u Los Anđeles Lejkersima osvojio je pet titula, postavši jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

Sa 18 je osvojio takmičenje u zakucavanjima, 12 puta je bio član najboljeg defanzivnog tima lige, kao i redovni gost Ol star takmičenja.

U šampionskoj vitrini, punoj pehara i individualnih priznanja, stoji čak i jedan Oskar, osvojen 2017. godine za najbolji kratki animirani film Draga košarko.

Brajant, njegova ćerka Đijana i još sedam ljudi poginuli su u padu helikoptera pre tačno godinu dana, zbog čega se prisećamo pet najmamba trenutaka.

81 poen

Početkom dvehiljaditih Brajant je sebi dao nadimak „Crna mamba", što su novinari i ljubitelji košarke rado prihvatili.

A kad mamba uđe u fazon - nema vam spasa.

Bilo je dosta takvih trenutaka u dugogodišnjoj Brajantovoj karijeri, ali se posebno pamti utakmica 22. januara 2006. godine protiv Toronto Reptorsa.

Dugo su Reptorsi vodili, imali su 15-ak poena prednosti do nekoliko minuta pred kraj treće četvrtine.

Tada Brajant seče jedno dodavanje, zakucava, donosi svom timu dva poena viška, a sebi na konto upisuje 51. poen.

U prvoj četvrtini je postigao 14, u drugoj 12, u trećoj čak 27 - koliko mnogi ne postignu za čitav meč - a na semaforu je i dalje pisalo 12 minuta do kraja.

I zašto bi se tu zaustavio?

Taktika košarkaša Lejkersa je bila jednostavna - preneti loptu na protivničku polovinu, dati je Brajantu u ruke, pa će on već videti šta će.

Pokušavali su košarkaši Toronta da ga zaustave na sve moguće načine, uglavnom faulovima, ali već je bilo kasno.

Brajant je pred kraj četvrte četvrtine već upisao 70 poena i kasnije, uglavnom sa linije penala, stigao do magičnog broja 81 - i laganih 20 razlike za Lejkerse.

Četiri sekunde pre kraja izašao je iz igre, dobivši ovacije čitave hale.

Po broju postignutih poena na jednom meču iznad Brajanta je samo čuveni Vilt Čemberlejn koji je davne 1962. godine postigao neverovatnih 100 poena.

Trio

Mučeni Reptorsi još jednom su se osetili Mambin ujed - ovog puta u martu 2013. godine.

Delovalo je da tu utakmicu Reptorsi možda mogu i da dobiju - na nešto manje od dva minuta do kraja imali su pet poena razlike.

Međutim, u košarci dva minuta traju kao dva sata, a kad Brajant ima svoje veče onda… Pa, znate već.

Brajant prvo pogađa nemoguću trojku preko igrača, iz okreta, u padu, čime smanjuje na 107:103.

Semafor pokazuje da do kraja ima 31 sekunda.

Pogledajte video kako je košarkaški svet žalio za Kobijem Brajantom

Onda stiže još jedna trojka za 109:106.

Još osam sekundi i još jedna trojka - za izjednačenje, preko dvojice igrača.

Izboreni su produžeci u kojima na 115:115 Brajant probija odbranu Reptorsa i zakucava.

Meč je završen 118:116 za Lejkerse, koji su tom pobedom došli blizu magičnog osmog mesta koje znači plasman u plej-of.

Reklo bi se da je Brajant imao motivacije za taj meč.

Klač

U košarkaškom rečniku poznat je pojam klač (clutch) i to je nešto što bi svi želeli da budu, ali retki zaista jesu.

Klač igrač je onaj koji je najbolji kad je najteže, kad se meč lomi, koji u poslednjim minutima ili sekundama zna da donese pobedu timu.

Brajant je uvek važio za klač igrača, iako je to uvek izazivalo priličnu debatu.

Zašto?

Statistika kaže da je Brajant u poslednje 24 sekunde utakmice, prilikom šuta koji bi njegovom timu trebalo da donese prednost, šutirao sa 31,3 odsto uspešnosti.

U prevodu, pogodio je 36 od 115 šuteva.

Da, nije baš zavidna statistika, ali je činjenica da je on uvek želeo taj poslednji šut koji sve odlučuje i u karijeri je 36 puta na taj način doprineo pobedi Lejkersa.

Pogledajte video o terenima na kojima je Kobi Brajant učio prve košarkaške korake

Takva situacija viđena je u meču protiv Majamija 2009. godine.

Tri sekunde su ostale do kraja, Majami vodi 107:105.

Ron Artest (jedno vreme poznat i po imenu Mir u svetu) izvodi aut, lopta naravno ide Kobiju u ruke - dvojica ga jure, on nekako stiže do centra, čuva ga (i to prilično dobro) Dvejn Vejd…

I Brajant šta će - pogađa sa jedne noge, van bilo kakvog balansa, od tablu, uz zvuk sirene.

Navijačima se i to svidelo - 108:107 za Lejkerse.

Dupla doza

Sličan scenario je bio i protiv Portlanda 2004. godine - samo što je to uradio dva puta.

Nekoliko sekundi pre kraja Blejzersi su vodili 87:84.

Lejkersi posle tajmauta izvode aut, Ruben Paterson je igrao odličnu odbranu na Brajantu, uhvatio ga je i odbijao da skoči na sve Kobijeve finte...

To je to, nema gde.

I onda se Brajant baca unazad, okreće u vazduhu, šutira i pogađa za izjednačenje 1,1 sekundi pre kraja - produžeci.

A tamo isti scenario.

Lopta iz auta za Lejkerse, semafor pokazuje da zaostaju dva poena (104:102), sekund pre kraja.

Brajant izlazi iz blokova, iz okreta šutira i pogađa za tri - uz faul, reklo bi se, ali to više nije bilo bitno, Lejkersi su pobedili i tada.

Ta pobeda značila je da su Lejkersi završili prvi u njihovoj diviziji, ali na kraju nisu uspeli da dođu do četvrte titule u nizu.

U finalu su ih savladali Detroit Pistonsi, posle čega Šek odlazi u Majami i počinje neko novo doba tima iz Los Anđelesa.

Nema poraza

Bilo je dosta utakmica kada je Brajant jednostavno odbijao da izgubi.

Mnogi pamte i njegov poslednji meč u karijeri, protiv Jute 2016. godine, kada je postigao 60 poena.

Gubili su Lejkersi 94:84 tri minuta pre kraja.

Dok je sat otkucavao poslednje Brajantove sekunde u žuto-narandžastom dresu, on je radio šta je hteo, a sa tribina se čulo skandiranje „MVP, MVP, MVP" (najbolji, najkorisniji igrač).

Plaganje, pa dvojka sa penala, pa trojka i onda 30 sekundi pre kraja još dva poena za vođstvo.

A Džek Nikolson, čuveni glumac i veliki navijač Lejkersa, aplaudira sa mesta pored terena, Šek je isto bio tu negde, kao i Đijana Brajant.

Ipak, jedan od najlepših mamba trenutaka dogodio se u četvrtom meču plej-ofa 2006. protiv Finiks Sansa.

Kao i mnogo puta pre toga, delovalo je da Brajantu i Lejkersima nema spasa.

Sedam sekundi pre kraja Finiks je imao dva poena prednosti, ali i loptu koju samo treba sačuvati, što je lako reći…

Lopta je išla u ruke Stivu Nešu, ali mu je izbijaju, odmah se traži Brajant koji nekako uspeva da je proturi kroz obruč pre isteka vremena.

U hali delirijum, ide se u produžetke.

A tamo su Sansi posle velike borbe imali poen prednosti - 98:97.

Uzalud.

Na šest sekundi do kraja lopta stiže do Brajanta koji... Znate već. I to preko dvojice.

