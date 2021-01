Godinu dana od smrti, Brajantovo nasleđe i dalje živi

Beta pre 4 sati

Godinu dana od smrti velike košarkaške zvezde Kobija Brajanta, njegovo nasleđe i prisustvo oseća se ne samo u Los Anđeles Lejkersima već i širom NBA lige.

Brajant nije bio tu kada su Lejkersi prošle jeseni osvojili šampionsku titulu, nije bio na ol star vikendu u Čikagu kada je polovina igrača nosila njegov broj na svojim dresovima, a druga polovina broj koji je njegova ćerka Đijana nosila. Brajant nije bio tu da čuje objavu Kuće slavnih da je njegova karijera vredna prijema u tu slavnu instituciju.

Ipak, njegovo prisustvo se jasno osećalo u svakom od tih trenutaka.

Jedan od najboljih igrača u istoriji NBA lige Kobi Brajant poginuo je prošle godine na današnji dan u padu helikoptera u Kaliforniji, zajedno sa ćerkom Đijanom i još sedmoro putnika.

Suze su prolivene, priče su ispričane i počast je napravljena. Ako je ikada bilo sumnje o tome kakva je zaostavština ostala iza Brajanta - koji je za 20 sezona u Lejkersima postao petostruki šampion NBA lige i četvrti strelac u istoriji lige, to se više ne dovodi u pitanje. To i dalje ođekuje, možda više nego ikad, ocenio je Asošiejted pres.

"Nasleđe koje je ostavio, čoveče, sve je postigao. Bio je inspiracija. Kada razmišljate o tome da budete bolji, da prihvatite teške trenutke, da imate pravi mentalitet i perspektivu o životu i uvek se trudite da budete bolji, on je to otelotvorio i zbog toga će njegovo nasleđe živeti zauvek", rekao je Brajantov bliski prijatelj, pomoćni trener Majamija Keron Batler.

Svet sporta ostao je u šoku 26. januara 2020. godine kada je objavljena vest o padu helikoptera.

Njegovi Lejkersi su vest čuli u avionu vraćajući se kući sa utakmice protiv Filadelfije, Brajantovog rodnog grada.

Golden Stejt Voriorsi su vest saznali na početku treninga.

"Sve je stalo. Muzika je stala. Igrači su stali. Niko nije rekao nijednu reč. Mnogi igrači su pali na pod i počeli da plaču. Ništa se nije dogodilo u narednih 10 minuta. Svi smo samo sedeli u tišini. To je bio jedan od najgorih trenutaka u našim životima", rekao je trener Golden Stejta Stiv Ker.

Lejkersi ne planiraju da posebeno obeleže ovaj dan, kao ni NBA liga, pošto to nije dan za slavlje. To je dan za pamćenje, iako dan za to nije potreban. Brajantovo nasleđe nastavlja da živi, on neće biti zaboravljen, kao ni 26. januar 2020. godine.

"Mislim da niko od nas nikada neće zaboraviti taj dan", naveo je Ker.

(Beta, 01.26.2021)