SZO: Novi saveti za lečenje kovida, Iran odobrio vakcinu "sputnjik"

RTS pre 15 minuta

Od početka pandemije u svetu je koronavirusom zaraženo više od sto miliona ljudi, a od posledica bolesti preminulo je gotovo 2.140.000. Do sada se oporavio 71.762.891 oboleli.

16:18 Moderna: Sto miliona doza vakcine za SAD do kraja marta Farmaceutska kuća "Moderna" je na dobrom putu da isporuči 100 miliona doza vakcine protiv koronavirusa u SAD do kraja marta, saopšteno je iz sedišta te kompanije, a još 200 miliona doza do kraja juna. "Moderna" je dosad obezbedila 30 miliona doza za SAD, dodaje se u saopštenju, koje je preneo En-Bi-Si njuz. Vakcina te komapnije dobila je dozvolu Agencije za hranu i lekove za hitnu upotrebu, kao i od